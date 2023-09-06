Видео с давкой детей в школе Астаны прокомментировали в управлении образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена давка в переполненном детьми коридоре одной из столичных школ. В управлении образования Астаны прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео было опубликовано в Instagram аккаунте «Жалобы Астаны». На записях видно, как ученики громко кричат, пытаясь пройти сквозь переполненный школьный коридор к гардеробу. Слышны даже голоса, просящие о помощи.

«В школе № 71 после окончания занятий творится такой беспорядок. Дети в шоке. Школа совершенно не готова к учебному процессу», – написано в описании к видео.

В управлении образования Астаны сообщили, что данная школа работает в трехсменном режиме.

«Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят с 05.09.2023 года», - ответили в управлении на запрос МИА «Казинформ».

Также в ведомстве отметили, что для решения проблемы нехватки ученических мест в этом году будет открыто 11 школ, 4 из которых уже работают.

«Кроме того, в городе реализуется нацпроект «Комфортная школа». В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы на 90 тысяч ученических мест. Из них 15 школ будут построены в районах Есиль и Нура, - добавили в ведомстве.