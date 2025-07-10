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    21:02, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Видео распития пива в музее Кастеева прокомментировало Минкультуры

    Министерство культуры и информации РК прокомментировало видео с раздачей алкогольных напитков в здании Государственного музея искусств имени А. Кастеева, распространившееся в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Видео распития пива в музее Кастеева прокомментировало Минкультуры
    Кадр из видео

    Инцидент, как подтвердили в министерстве, произошел 3 июля во время закрытого благотворительного мероприятия «Труд женщин», прошедшего в нерабочее время. Посещение выставки было ограничено — доступ осуществлялся по спискам и только для лиц старше 21 года.

    — По согласованию сторон музей разрешил проведение фуршета с безалкогольными напитками, однако кейтеринговая компания нарушила предъявляемое требование и сделала доступными напитки, содержащие алкоголь, — сообщили в пресс-службе Минкультуры.

    Ответственные лица установлены. В отношении ИП «Эфес Казахстан» составлен административный протокол, компания оштрафована.

    Теги:
    Минкультуры и информации Музеи Алкоголь
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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