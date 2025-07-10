Видео распития пива в музее Кастеева прокомментировало Минкультуры

Инцидент, как подтвердили в министерстве, произошел 3 июля во время закрытого благотворительного мероприятия «Труд женщин», прошедшего в нерабочее время. Посещение выставки было ограничено — доступ осуществлялся по спискам и только для лиц старше 21 года.

— По согласованию сторон музей разрешил проведение фуршета с безалкогольными напитками, однако кейтеринговая компания нарушила предъявляемое требование и сделала доступными напитки, содержащие алкоголь, — сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Ответственные лица установлены. В отношении ИП «Эфес Казахстан» составлен административный протокол, компания оштрафована.