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Видео погони полицейского за своим коллегой в Жанаозене прокомментировали в МВД
16 Октября 2022, 11:35

Видео погони полицейского за своим коллегой в Жанаозене прокомментировали в МВД

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел прокомментировали видео необычной погони сотрудника полиции за своим коллегой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что сотрудник полиции бежит за нарушителем. По информации из сети, преследуемый тоже является сотрудником полиции.

МВД данную информацию подтверждает.

«6 октября в 12:00 сотрудники патрульной полиции города Жанаозен остановили автомашину марки «Toyota» с подложными государственными номерами. По данному факту составлен административный протокол по статье 590 части 4 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Машина водворена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.


Фото: polisia.kz

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