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Видео о подделке чеков распространяют в Казнете

4 Февраля 2022 15:00
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Видео о подделке чеков распространяют в Казнете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяется видео о том, как через Тelegram-бот пользователь подделывает банковский чек. Специалисты Kaspi.kz рассказали, как не стать жертвой такого вида мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Как сообщили в Kaspi.kz, в настоящий момент бот, подделывающий чеки, заблокирован. Однако мошенники вполне могут подделать электронные документы при помощи графических редакторов и иных программ.

«Чтобы не стать жертвой злоумышленников, мы просим быть всегда бдительными и сразу проверять поступление денег в своем мобильном приложении Kaspi.kz. По каждому движению средств — покупка, снятие, пополнение или перевод — приходит уведомление через сервис «Сообщения». Также историю всех операций можно посмотреть в выписке Kaspi Gold в разделе «Мой Банк». Эта несложная мера предосторожности не займет много времени, но убережет от возможного обмана», - сообщили в Kaspi.kz.

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#Банки   #Общество  
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