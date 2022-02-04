Видео о подделке чеков распространяют в Казнете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяется видео о том, как через Тelegram-бот пользователь подделывает банковский чек. Специалисты Kaspi.kz рассказали, как не стать жертвой такого вида мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в Kaspi.kz, в настоящий момент бот, подделывающий чеки, заблокирован. Однако мошенники вполне могут подделать электронные документы при помощи графических редакторов и иных программ.

«Чтобы не стать жертвой злоумышленников, мы просим быть всегда бдительными и сразу проверять поступление денег в своем мобильном приложении Kaspi.kz. По каждому движению средств — покупка, снятие, пополнение или перевод — приходит уведомление через сервис «Сообщения». Также историю всех операций можно посмотреть в выписке Kaspi Gold в разделе «Мой Банк». Эта несложная мера предосторожности не займет много времени, но убережет от возможного обмана», - сообщили в Kaspi.kz.