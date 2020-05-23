Видео о «давлении и задержаниях в Балхаше» оказалось фейком

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали распространяемое в соцсетях видео о якобы массовых задержаниях и давлении на мирных жителей города Балхаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 мая при мониторинге социальных сетей обнаружено видео под названием «В городе Балхаш идет массовое давление и задержания мирных жителей».

– Сообщаем, что сотрудниками отдела полиции города Балхаш в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» неоднократно задержана автомашина «Газель» под управлением 43-летнего водителя, который подозревается в незаконном ловли рыбы, – сообщили в полиции.

У задержанного изъят 20 мешков различной свежей рыбы, общим весом более 1 тонны. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 335 часть 1 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Одним из линии защиты правонарушителей стало выкладывания в соцсети видео с недостоверной информацией. Тем самым они надеются уйти от ответственности.

– Для проведения оперативно-профилактических мероприятия привлекаются все сотрудники полиции, а не конкретная служба, как хотел показать автор видео в виде нарушения со стороны полиции. Также на всех блокпостах области дежурили полицейские со всех служб, подменяя друг друга для соблюдения режима ЧП. Если вы не согласны действиями полиции, то можете обжаловать это решение в судебном порядке. Но не забывайте, что вы обязаны подчиниться требованиям представителя закона, – сказали в полиции.

В полиции предупредили, что за распространение заведомо ложной информации также предусмотрена уголовная ответственность и не знание закона не освобождает от ответственности.







