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    13:34, 30 Март 2021 | GMT +6

    Видео летящего пассажирского самолета приняли за распыление химикатов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы вновь обсуждают многократно развенчанную теорию химтрейлов – распыления химикатов с воздуха. На этот раз «доказательством» гипотезы служит видео летящего пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner. Никакие химикаты он распылять не может, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Видео, распространяемое в социальных сетях и мессенджерах , – старое. Оно датируется июлем 2017 года. При этом в оригинальном ролике указано, что за самолетом тянется именно конденсационный след.

    Конденсационный след – видимый в воздухе след, состоящий из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов), возникающий за движущимися летательными аппаратами при определенных состояниях атмосферы.

    Они становятся видимыми, когда самолет поднимается на большую высоту. Влажность воздуха там опускается ниже точки росы, а температура — ниже минус 30 °С.

    При этом распыление каких-либо веществ на такой высоте невозможно.

    Более того, Boeing 787 Dreamliner – пассажирский самолет. В нем просто нет свободного места для размещения огромных резервуаров с химикатами и оборудования для их сброса на землю.




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