Видео крушения телескопа «Аресибо» появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря один из самых больших, и, пожалуй, самый известный радиотелескоп в мире – «Аресибо» потерпел крушение. В социальных сетях появилось видео происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео момента как платформа радиотелескопа «Аресибо» обрушилась на отражатель, появилось в сети Twitter.

Обсерватория Аресибо — радиотелескоп, астрономическая обсерватория, расположенная в Пуэрто-Рико, в 15 км от города Аресибо, на высоте 497 м над уровнем моря. Телескоп использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы.

Исследования проводились Корнеллским университетом в кооперации с Национальным научным фондом США, код обсерватории «251». Обсерватория является также Национальным центром астрономии и ионосферы США (англ. National Astronomy and Ionosphere Center, NAIC).

Главный радиотелескоп «Аресибо» входил в число крупнейших в мире из использующих одну апертуру. Введён в строй 1 ноября 1963 года, в ноябре 2020 года разрушился в результате износа несущей конструкции.

Как сообщают мировые СМИ, радиотелескоп «Аресибо» отключен навсегда и будет демонтирован. Он снимался в кино и отправлял сигнал потенциальным братьям по разуму, он искал инопланетян в программе SETI@home и нашел первую планету за пределами Солнечной системы, он картографировал Венеру и пролетающие астероиды, но усталость металла взяла свое через 57 лет после строительства. Первый трос оборвался в августе 2020, второй трос — в начале ноября, затем ученые приняли решение, что ремонт слишком опасен для рабочих и проще подорвать опоры телескопа самим, чем ждать его крушения.