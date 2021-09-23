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    18:51, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Видео казахстанского силача прокомментировали звезды Голливуда и спорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский рекордсмен по силовому экстриму Сергей Цырульников опубликовал видео с силовыми номерами в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео казахстанский палуан рвет цепи усилием мышц, надувает и взрывает грелки, разгибает подковы, будучи обмотанным изолентой рвет свой клейкий плен, разрывает металлическую и тефлоновую посуду и многое другое.



    За 13 часов видео набрало более 1,7 млн просмотров, собрав более 23 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев. Говоря о последних, большой интерес вызывает не их количество, а качество – целый ряд медийных личностей, звезд мирового спорта и актеров высказали мнение о номерах.

    «Я даже муху не могу обидеть», - написала под видео американская актриса Эмбер Роуз.

    «Вау», - написала другая голливудская звезда Ольга Сафари.

    «Что за феноменальная сила», - такую подпись оставила рэп-исполнительница Жюстина Валентайн.

    А одна из главных звезд мирового бокса Флойд Мейвезер младший даже пошутил: «Вот, что бывает, когда нельзя заниматься спортом».


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