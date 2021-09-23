Видео казахстанского силача прокомментировали звезды Голливуда и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский рекордсмен по силовому экстриму Сергей Цырульников опубликовал видео с силовыми номерами в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео казахстанский палуан рвет цепи усилием мышц, надувает и взрывает грелки, разгибает подковы, будучи обмотанным изолентой рвет свой клейкий плен, разрывает металлическую и тефлоновую посуду и многое другое.









За 13 часов видео набрало более 1,7 млн просмотров, собрав более 23 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев. Говоря о последних, большой интерес вызывает не их количество, а качество – целый ряд медийных личностей, звезд мирового спорта и актеров высказали мнение о номерах.

«Я даже муху не могу обидеть», - написала под видео американская актриса Эмбер Роуз.

«Вау», - написала другая голливудская звезда Ольга Сафари.

«Что за феноменальная сила», - такую подпись оставила рэп-исполнительница Жюстина Валентайн.

А одна из главных звезд мирового бокса Флойд Мейвезер младший даже пошутил: «Вот, что бывает, когда нельзя заниматься спортом».