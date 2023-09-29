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    Вчера, 01:33 | GMT +6

    Видео карагандинского регулировщика, стоящего по колено в луже, появилось в соцсетях

    погода
    Фото: МИА "Казинформ"

     В социальных сетях появилось видео, где сотрудник полиции регулирует дорожное движение, стоя по колено в луже. Действие было во время вчерашнего потопа улиц Караганды после ливня, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    Напомним, вчера в Караганде из-за сильного ливня с градом были затоплены несколько улиц. Власти города открыли крышки ливнеприемников, чтобы оперативно слить накопившуюся дождевую воду. 

    Из-за природной стихии и обилия осадков, на улицах города образовались транспортные заторы. На центральных улицах города были выставлены сотрудники полка дорожно-патрульной полиции для регулирования дорожного движения. В социальных сетях появилось видео, где полицейский-регулировщик стоял в луже долгое время. 

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    Публикация от ИНДА ✨ КРГ ✨ КАРАГАНДА ✨ (@in_da_krg)

    Авторы видео за кадром выражали беспокойство о здоровье стража порядка. А в комментариях пользователи пишут, что он так пол дня простоял, и благодарят полицейского за работу.

    Мы нашли этого сотрудника полиции. По его словам, он и его коллеги привыкли к разным экстремальным ситуациям на работе.

    «Это был перекресток улиц Гоголя и Нуркен Абдирова. Стояли мы там вместе с напарником Жаркимбековым Ернатом, поочереди заменяли друг друга. Остальные коллеги находились тоже на регулировании на других перекрестках и обслуживании дтп, вызовов. На регулировании мы были около 3-4 часов. Промокли, но пока еще не болеем, надеюсь и не будем болеть», - говорит инспектор службы полка патрульной полиции Багдат Бекмагамбетов.

    Теги:
    Погода Караганда
    Автор
    Айзада Агильбаева
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