Видео карагандинского регулировщика, стоящего по колено в луже, появилось в соцсетях

В социальных сетях появилось видео, где сотрудник полиции регулирует дорожное движение, стоя по колено в луже. Действие было во время вчерашнего потопа улиц Караганды после ливня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера в Караганде из-за сильного ливня с градом были затоплены несколько улиц. Власти города открыли крышки ливнеприемников, чтобы оперативно слить накопившуюся дождевую воду.

Из-за природной стихии и обилия осадков, на улицах города образовались транспортные заторы. На центральных улицах города были выставлены сотрудники полка дорожно-патрульной полиции для регулирования дорожного движения. В социальных сетях появилось видео, где полицейский-регулировщик стоял в луже долгое время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИНДА ✨ КРГ ✨ КАРАГАНДА ✨ (@in_da_krg)

Авторы видео за кадром выражали беспокойство о здоровье стража порядка. А в комментариях пользователи пишут, что он так пол дня простоял, и благодарят полицейского за работу.

Мы нашли этого сотрудника полиции. По его словам, он и его коллеги привыкли к разным экстремальным ситуациям на работе.

«Это был перекресток улиц Гоголя и Нуркен Абдирова. Стояли мы там вместе с напарником Жаркимбековым Ернатом, поочереди заменяли друг друга. Остальные коллеги находились тоже на регулировании на других перекрестках и обслуживании дтп, вызовов. На регулировании мы были около 3-4 часов. Промокли, но пока еще не болеем, надеюсь и не будем болеть», - говорит инспектор службы полка патрульной полиции Багдат Бекмагамбетов.