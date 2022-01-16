Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось видео, на котором видно, как вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных Национальной гвардии в центре Алматы, передает МИА «Казинформ».

Пост с видео опубликовал на своей странице в сети Facebook пользователь Жандос Курманбаев.

«Вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных Нацгвардии насмерть в центре Алматы. 5 января, 15:40. Видео-доказательство», - сказано в посте к видео.

Автор ролика поясняет, что действие происходит на пересечении улиц Сейфулина и Шевченко.





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