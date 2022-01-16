+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети

16 Января 2022 12:40
Поделиться:
Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось видео, на котором видно, как вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных Национальной гвардии в центре Алматы, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
58 актюбинцев задержаны за нарушение комендантского часа
От диалога между властью и гражданами страны зависит политическая стабильность РК – Ольга Булавкина Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров

Пост с видео опубликовал на своей странице в сети Facebook пользователь Жандос Курманбаев.

«Вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных Нацгвардии насмерть в центре Алматы. 5 января, 15:40. Видео-доказательство», - сказано в посте к видео.

Автор ролика поясняет, что действие происходит на пересечении улиц Сейфулина и Шевченко.



Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране. В Генеральной прокуратуре также назвали точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Нацгвардия   #Вооруженные силы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
58 актюбинцев задержаны за нарушение комендантского часа
От диалога между властью и гражданами страны зависит политическая стабильность РК – Ольга Булавкина
Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Популярное
1 «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
2 Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
3 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
5 Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
6 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Читайте также
Отличившихся полицейских Акмолинской области наградят за службу во время ЧП
Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив