Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось видео, на котором видно, как вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных Национальной гвардии в центре Алматы, передает МИА «Казинформ».
Пост с видео опубликовал на своей странице в сети Facebook пользователь Жандос Курманбаев.
«Вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных Нацгвардии насмерть в центре Алматы. 5 января, 15:40. Видео-доказательство», - сказано в посте к видео.
Автор ролика поясняет, что действие происходит на пересечении улиц Сейфулина и Шевченко.
Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране. В Генеральной прокуратуре также назвали точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек.
- От диалога между властью и гражданами страны зависит политическая стабильность РК – Ольга Булавкина
- 58 актюбинцев задержаны за нарушение комендантского часа
- Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
- Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
- Отличившихся полицейских Акмолинской области наградят за службу во время ЧП
- Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана