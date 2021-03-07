Видео давки, в которой погибли люди, снято не в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется видео об инциденте, в котором погибли люди во время давки в Нур-Султане. Однако, это не соответствуют действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

«В Сети распространяют кадры страшной давки, в результате которой погибли пять человек и еще трое оказались в реанимации. Подпись к видео гласит, что это произошло в Нур-Султане. Это не так», - говорится в сообщении.

Также на видеозаписи было написано якобы о том, что в Нур-Султане многодетным матерям в честь 8 марта вручат по 17 долларов.

На кадрах огромная толпа движется по галерее верхнего этажа в многоэтажном здании. Перила не выдерживают натиска, ломаются, и несколько человек падают.

Отметим, что трагический инцидент произошел в Боливии, в университете Эль-Альто. 2 марта в вузе проходило студенческое собрание.

По сообщению агентства ТАСС , учащиеся столпились у ограждения, которое в результате давки сломалось, и стоявшие у края молодые люди упали с высоты 17 м. Трое студентов погибли на месте, остальные умерли в больнице. Число жертв давки возросло до семи человек.

«К Казахстану случившееся никакого отношения не имеет. Утверждение о том, что видео снято в Нур-Султане, – фейк. Это понятно еще и потому, что на видео не звучит ни казахская, ни русская речь», - отмечается в сообщении.