Видео бегущего в метель впереди автоколонны костанайского полицейского растрогало Сеть

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский полицейский Амантай Байжанов бежал в метель, чтобы указать путь автоколонне, передает МИА «Казинформ».

Видео размещено на странице департамента полиции области в Instagram. Из слов водителя за кадром становится ясно, что страж порядка бежит, преодолевая сильный ветер, снег и холод, чтобы колонна автомашин из 10 автомобилей не сбилась с пути и благополучно доехала до города. В общей сложности полицейский пробежал около двух километров.

«Огромную благодарность выражаю сотрудникам полиции, вот таким, которые бегут перед машинами, перед колонной, показывают дорогу, как до города доехать. Буран ужасный! Дорогу не видно!» — говорит мужчина.

Свои восторженные комментарии под видео оставляют и другие пользователи Сети.

Как рассказали МИА «Казинформ» в пресс-службе ДП региона, с 18 по 19 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории области для недопущения чрезвычайных происшествий, гибели, обморожения людей, а также предотвращения тяжких последствий дорожно-транспортных происшествий, сотрудники местной полицейской службы осуществили перекрытие движения на дорогах области. Был ограничен выезд с населенных пунктов.

«Сотрудники полиции оказывали непосильную помощь при сложных погодных условиях водителям транспортных средств, оказавшимся в снежных переметах и заносах, передвигавшимся при нулевой видимости. Так, 18 февраля в 17:00 часов сотрудники батальона патрульной полиции УП города Костаная (АП 532) в составе инспектора службы БПП управления полиции Костаная лейтенанта полиции Амира Шалгимбаева и лейтенанта полиции Амантая Байжанова приняли решение сопровождать въезжающие со стороны Федоровки в город Костанай по улице Назарбаева автомашины, так как из-за сильной метели была нулевая видимость для передвижения колонны машин.

Лейтенант полиции Амантай Байжанов, выйдя из патрульной машины, бежал впереди движущейся колонны по улице Назарбаева в сторону ТЦ «Костанай плаза». Замыкала колонну патрульная машина, которая следовала с проблесковыми маяками для недопущения ДТП», - прокомментировали в пресс-службе ведомства, добавив, что костанайским стражам порядка удалось не допустить ДТП с пострадавшими. В целом они оказали помощь более 100 авто.

Здесь добавили, что это не первый достойный пример самоотверженного служения Амантая Байжанова. Так, в апреле 2020 года со своим коллегой он спас из пожара 15 человек, в том числе 5-летнего ребенка, за что был удостоен медали «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».

Амантай Байжанов служит в органах полиции с января 2014 года.