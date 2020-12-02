Видение Елбасы создать университет мирового уровня обрело реальные очертания - Шигео Катсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Президент Назарбаев университета Шигео Катсу в ходе международной онлайн-конференции «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба», посвященной Дню Первого Президента РК поделился воспоминаниями о поддержке Елбасы в годы становления университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Видение Елбасы на 2050 год: университет должен был стать краеугольным камнем развития абсолютно нового общества. И я уверен, что он был единственным, кто мог увидеть форму содержания и направления того нового университета. Университета, который позже стал носить его имя. В 2006 году Нурсултан Назарбаев впервые объявил о создании университета мирового уровня, где будут готовить лидеров. Четыре года спустя его видение создать университет мирового уровня начало обретать реальные очертания. В 2010 году Назарбаев Университет объявил о своем открытии. Первая группа из пятисот ярких и энергичных абитуриентов поступила на программу Foundation Назарбаев Университета осенью того же года. А в 2015 году мы отпраздновали свой первый выпуск», - отметил господин Ш.Катсу.

По его словам, на сегодня выпускники вместе приближаются к отметке - 11 000.

«Наши выпускники составляют новую критическую массу надежных будущих лидеров и модернизаторов, которые станут мастерами в решении мировых проблем. Перед нами стоит много задач. Мы хотим и должны пополнить ряды ведущих мировых университетов. И мы приглашаем вас всех присоединиться к нам в этом увлекательном путешествии, которое воплотит в реальность видение и мечту Елбасы, нашего основателя», - сказал Шигео Катсу.