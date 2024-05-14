Выделенные по программе переселения 600 млн тенге присвоили в Павлодарской области

Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты хищении бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта «Сильные регионы — драйвер развития страны» (переселение граждан с южных регионов в северные малонаселенные пункты). Об этом передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов. На покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге. Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тысяч тенге.

В результате переселение осуществляется лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области. Только в шести районах установлен ущерб на сумму 600 млн тенге.

Прокуратурой материалы проверки зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, расследование ведет специальный прокурор. Проверка продолжается.