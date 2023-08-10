ВИЧ-зараженные в Алматы: вице-министр здравоохранения объяснила решение комиссии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова объяснила решение комиссии и результаты эпидемиологического расследования по ВИЧ-зараженным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе эпидобследования, учитывая инкубационный период ВИЧ- инфекции по маршруту больных, была проведена проверка 7 организаций. Из этих организаций два центра крови, потому что из трех больных двое, если не считать источник, получали гемотрансфузии. Поэтому были проверены два центра крови, поликлиника, гемадиализный центр и два частных медцентра, куда больные обращались за медпомощью. В ходе проверки на ВИЧ было протестировано более 700 людей - это 230 сотрудников медорганизации, 118 доноров и остальные пациенты. У всех результат на ВИЧ отрицательный. При этом комиссия пришла к выводу, что гемотрансфузионный путь передачи, то есть, путь передачи, связанный с компонентами крови или переливанием крови, исключен. Также исключен половой путь передачи, были обследованы половые партнеры пациентов. Остается путь передачи, связанный с медицинской помощью в ЦГКБ», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

Вице-министр здравоохранения объяснила, почему комиссия пришла к такому выводу.

Первое – установлен источник инфекции. Это так называемый нулевой пациент, который находился на лечении в Центральной городской клинической больнице по поводу своего основного заболевания. При этом результат исследования на ВИЧ у него был сомнительным. Через неделю он подлежал последующему повторному обследованию. К сожалению, до истечения двух недель пациент от осложнения своего основного заболевания скончался. Поэтому достоверно установить ему диагноз ВИЧ инфекции не удалось. Комиссия пришла к выводу, что он находился в инкубационном периоде. Все три пациента в один период находились с этим нулевым пациентом в отделении реанимации центральной горбольницы. Затем были проведены лабораторные исследования на предмет давности заражения. По результатам этих исследований было установлено, что у всех четырех пациентов, в том числе источника, недавнее заражение составляет менее 6 месяцев.

«Второе – проведено генетическое секвенирование. У всех четверых установлен один и тот же тип вируса со 100 % совпадением. Эти все данные свидетельствуют об одном источнике инфицирования, что, по предварительным данным комиссии, не исключает внутрибольничный путь инфицирования. Вероятно, связан он с нарушением медперсоналом стандартов операционных процедур при проведении медицинских инвазивных манипуляций. Также были косвенные факторы, свидетельствующие об этом: отсутствие контроля за деятельностью медицинского персонала, данных, что они своевременно были обучены и повторно обучены вопросами профилактики инфекционного контроля», - добавила Айжан Есмагамбетова.

Напомним, что ранее сообщалось о выявлении трех случаев с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).