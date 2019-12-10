ВИЧ впервые выявили у 304 жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области обнародовали число ВИЧ-инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в Павлодарской области на учёте состоят 2078 человек с ВИЧ-инфекцией. 304 пациентам диагноз поставлен впервые», - пояснил директор Павлодарского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно, добавили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования». Впервые он был провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день миллионы людей во всём мире объединяются, чтобы отметить достигнутые успехи в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа и подтвердить свою готовность положить ей конец. Этот день посвящён не только профилактическим мероприятиям, но и памяти жертв опасной болезни.

«Казахстанцы могут пройти бесплатное обследование на ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, причем анонимно; в рамках бесплатной медпомощи состоящие на учёте граждане могут получать антиретровирусную терапию и искусственное питание для новорожденных от мам с ВИЧ-позитивным статусом. Инфицированные дети на диспансерном учёте до 18 лет бесплатно получают лекарственные препараты», - отметил А. Ситказинов.

Существуют стереотипы, что чаще всего положительный ВИЧ-статус обнаруживают у работников секс-индустрии, гомосексуалистов или наркоманов, но это не совсем так, утверждают в Фонде соцмедстрахования. Вирус может попасть в организм через кровь, семенную жидкость, вагинальные выделения и грудное молоко, поэтому чаще всего заражения происходят при совместном использовании шприцев, во время полового акта (как в гетеро-, так и в гомосексуальной паре) или от матери к ребёнку во время родов. Известны случаи заражения вирусом в больницах при использовании нестерильных мединструментов.