+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 385.55 EUR 426.57
RUB 6.05 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ВИЧ впервые выявили у 304 жителей Павлодарской области

10 Декабря 2019 15:00
Поделиться:
ВИЧ впервые выявили у 304 жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области обнародовали число ВИЧ-инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Может ли у ВИЧ-инфицированных родиться здоровый ребенок
141 случай заболевания ВИЧ зарегистрировали в этом году в СКО 26 случаев заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в этом году в Атырауской области Первый ресурсный центр для молодежи с ВИЧ открыли в Алматы

«Сейчас в Павлодарской области на учёте состоят 2078 человек с ВИЧ-инфекцией. 304 пациентам диагноз поставлен впервые», - пояснил директор Павлодарского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно, добавили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования». Впервые он был провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день миллионы людей во всём мире объединяются, чтобы отметить достигнутые успехи в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа и подтвердить свою готовность положить ей конец. Этот день посвящён не только профилактическим мероприятиям, но и памяти жертв опасной болезни.

«Казахстанцы могут пройти бесплатное обследование на ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, причем анонимно; в рамках бесплатной медпомощи состоящие на учёте граждане могут получать антиретровирусную терапию и искусственное питание для новорожденных от мам с ВИЧ-позитивным статусом. Инфицированные дети на диспансерном учёте до 18 лет бесплатно получают лекарственные препараты», - отметил А. Ситказинов.

Существуют стереотипы, что чаще всего положительный ВИЧ-статус обнаруживают у работников секс-индустрии, гомосексуалистов или наркоманов, но это не совсем так, утверждают в Фонде соцмедстрахования. Вирус может попасть в организм через кровь, семенную жидкость, вагинальные выделения и грудное молоко, поэтому чаще всего заражения происходят при совместном использовании шприцев, во время полового акта (как в гетеро-, так и в гомосексуальной паре) или от матери к ребёнку во время родов. Известны случаи заражения вирусом в больницах при использовании нестерильных мединструментов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив