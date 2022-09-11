ВИЧ не приговор: инфекция не мешает создавать семьи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 2013 года каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. Накануне праздника историей человека, живущего с ВИЧ, но сумевшего создать семью, с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился пресс-секретарь акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Нурлыбек Конуспаев.

По словам собеседника, такие пары, в которых один партнер ВИЧ- положительный, а другой - нет, называются дискордантными от французско слова discordant – «не соответствовать».

«Арман ВИЧ-положительный, а его супруга Гульмира - ВИЧ-отрицательная (по соображениям анонимности имена изменены). Вместе они уже пять лет и воспитывают дочь, которой три года. Арман когда-то узнал о своем ВИЧ-статусе совершенно случайно, когда собирал документы на операцию», - сообщил Н. Конуспаев.

Новость стала для мужчины шоком: принять диагноз было очень сложно.

«Работая над собой при помощи психолога и врачей центра СПИД, я принял диагноз и начал лечение. На момент выявления вирусная нагрузка была бешеная, а последние шесть лет она неопределяемая. Вторым испытанием для меня стало знакомство со своей будущей супругой, потому что принять диагноз самому - это одно, а раскрыть его другому человеку - совсем другое, так как ты не знаешь, какая будет реакция. Однако я не хотел потерять доверие Гульмиры и подвергать опасности ее здоровье. Поэтому признался о своем статусе, когда она узнала меня как человека. Сейчас мы воспитываем дочь, у нее статус отрицательный. За это хочу поблагодарить докторов центра и психолога, которые консультировали и поддерживали нас в период подготовки к беременности, родов. Это проддолжается по сей день. В День семьи хочется пожелать всем семьям любви, терпения, уважения и доверия. Лично для меня это стало успехом моей счастливой семейной жизни», - поделился Арман.

Специалисты центра уверяют: можно счастливо жить и с ВИЧ. Для этого нужно лишь регулярно принимать антиретровирусную терапию и посещать своего лечащего врача, обследоваться на вирусную нагрузку и поддерживать ее на неопределяемом уровне. Помимо этого, специалисты центра призывают проходить тестирование и знать свой ВИЧ-статус.

«Для нашего общества тестирование на ВИЧ должно быть нормой, знать ВИЧ-статус своего полового партнера – это обезопасить не только себя и своего партнера от инфицирования, но и возможность раньше начать лечение с наименьшими рисками для здоровья при его положительном результате», - посоветовала заведующая отделом профилактики Зоя Хван.

Добавим, что только за восемь месяцев 2022 года о своем положительном ВИЧ-статусе узнали 80 акмолинцев.