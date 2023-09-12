ВИЧ инфекцией умышленно заражал женщин карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Об умышленном действии мужчины стало известно недавно, когда одна из женщин, забеременевшая от него, сдала анализы на ВИЧ. На данный момент инфицированного карагандинца взяли под стражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, в 2010 году мужчину официально взяли на учет как ВИЧ инфицированного в Карагандинском областном СПИД-центре. Но несмотря на это, он дважды женился, и в обоих случаях заразил своих партнерш. Для женщин эта новость стала неожиданностью.

Вторая супруга мужчины узнала о том, что заразилась ВИЧ инфекцией, когда пошла вставать на учет по беременности. Врачи направили женщину сдать анализы, которые показали положительный результат.

Карагандинка утверждала, что у нее был контакт только с мужем. В ходе расследования выяснилось, что ее муж состоит на учете. Сразу после этого сотрудники полиции задержали мужчину.

Также сотрудники СПИД-центра и стражи порядка разыскали первую супругу мужчины, и попросили ее сдать анализы. Результаты анализа подтвердили эту болезнь и у нее.

Сейчас он ждет суда. Было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РК «заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) — заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».

В производстве Темиртауского городского суда рассматривается уголовное дело по обвинению гражданина С. в совершении уголовного правонарушения по ст.118 ч.3 УК РК – то есть заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.

«Гражданин С. более 10 лет достоверно зная о своем заболевании вирусом иммунодефицита человека, являясь лицом, предупрежденным об уголовной ответственности за распространение, заражение другого лица ВИЧ/СПИД, вступал в половые контакты с половыми партнерами без использования средств предохранения. При этом, о наличии у него ВИЧ заболевания гражданин С., половым партнерам не сообщал. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Приговор не вынесен», - сообщили в пресс-службе Темиртауского городского суда.