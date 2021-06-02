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Вице-спикер Сената встретился с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

2 Июня 2021, 09:38
Вице-спикер Сената встретился с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров обсудил перспективы сотрудничества Казахстана и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека с региональным представителем этой организации в Центральной Азии Рышардом Комендой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе беседы вице-спикер ознакомил регионального представителя с важными политическими преобразованиями, реализуемыми в нашей стране по инициативе Главы государства, в том числе с известными изменениями в законодательстве о выборах. Было также обращено внимание на инициирование законодательного оформления онлайн-петиций для внесения предложений гражданами страны, а также совершенствование законодательства о борьбе с пытками, торговлей людьми, защите детей от кибербуллинга.

Аскар Шакиров проинформировал собеседника о разработке предусмотренного третьим президентским пакетом политических реформ проекта закона «Об Уполномоченном по правам человека в РК».

«В документе особое значение придается статусу Уполномоченного по правам человека, порядку избрания и принципам его деятельности. Значительно расширяются полномочия Уполномоченного, что позволит ему занять должное место в политико-правовой системе государства в соответствии с общепризнанными международными стандартами, прежде всего Парижскими принципами.

Предусмотрено учреждение представителей омбудсмена во всех регионах страны. Законопроект был презентован на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК с участием неправительственных правозащитных и международных организаций. Документ размещен на сайте Сената для публичного обсуждения», - отметил вице-спикер Сената.

В числе приоритетных правозащитных задач на 2021 – 2022 годы было отмечено присоединение Казахстана к Факультативному протоколу к Конвенции ООН о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений, и Факультативному протоколу к Конвенции ООН о правах инвалидов. Разработаны соответствующие дорожные карты по присоединению к этим международным документам.

Представитель УВКПЧ высоко оценил происходящие в Казахстане преобразования и высказал готовность к оказанию необходимого содействия национальному правозащитному учреждению в его деятельности.

По итогам встречи было выражено намерение укреплять взаимодействие в рамках правозащитных проектов.


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