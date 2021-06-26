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Вице-спикер Сената встретился с Послом Иордании в Казахстане

26 Июня 2021, 20:31
Вице-спикер Сената встретился с Послом Иордании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров встретился с Послом Иордании в Казахстане Юсуфом Абдельгани. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Иордании.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентских отношений, а также двустороннего взаимодействия в различных сферах.

« Казахстан рассматривает Иорданию в качестве важного партнера в регионе Ближнего Востока и заинтересован в развитии диалога во всех сферах и на всех уровнях. В настоящее время сотрудничество между нашими странами развивается динамично, приобретая устойчивый характер «, – сказал Нурлан Абдиров.

Вице-спикер Сената подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество между парламентами двух стран развивается поступательно. Он также добавил, что дальнейшему развитию контактов между законодательными органами двух стран будет способствовать активизация работы межпарламентских групп дружбы.

В свою очередь, Посол Иордании проинформировал о готовности иорданской стороны активизировать взаимодействие между верхними палатами двух стран.

Стороны отметили необходимость увеличения товарооборота между двумя странами. Они высказали мнение о том, что для решения данного вопроса важно наладить работу логистических компаний и прямые контакты деловых кругов Казахстана и Иордании.


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