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    17:05, 19 Август 2021 | GMT +6

    Вице-спикер Сената встретился с делегацией Европейского Союза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров встретился со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Представитель ЕС была проинформирована об основных направлениях деятельности Сената, а также о принятых депутатами законах, направленных на реализацию модернизационной повестки Главы государства.

    Вице-спикер подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание вопросам укрепления демократии, верховенства права и прав человека, тем самым демонстрируя готовность к конструктивному диалогу на всех уровнях взаимодействия. Было отмечено, что наша страна является полноправным участником практически всех международных документов в сфере прав человека, в том числе семь основных правозащитных конвенций ООН.

    Важной темой обсуждения явились вопросы активизации межпарламентских связей.

    «Мы придаем большое значение развитию сотрудничества в межпарламентском направлении. В настоящее время в Европарламенте функционирует Группа дружбы Казахстана и Евросоюза, которая имеет существенный потенциал для способствования развитию торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Уверен, что активизация этой работы внесет свой важный вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и укрепления межпарламентских связей», - сказал Аскар Шакиров.

    Были также обсуждены актуальные проблемы центральноазиатского региона, включая ситуацию в Афганистане.



    Теги:
    Сенат Евросоюз Парламент Интеграция и партнерство
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