Вице-спикер Сената принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности сегодня в формате ВКС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе заседания были обсуждены итоги декабрьской сессии Совета коллективной безопасности, обстановка в зоне ответственности Организации и ход ратификации международных договоров.

Также депутаты рассмотрели вопросы противодействия угрозам распространения экстремизма и терроризма в зоне ответственности ОДКБ, а также результаты работы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на парламентских и президентских выборах, проходивших в этом году в странах-участницах организации.