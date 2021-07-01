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Вице-спикер Сената принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июля 2021, 14:44
Вице-спикер Сената принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности сегодня в формате ВКС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе заседания были обсуждены итоги декабрьской сессии Совета коллективной безопасности, обстановка в зоне ответственности Организации и ход ратификации международных договоров.

Также депутаты рассмотрели вопросы противодействия угрозам распространения экстремизма и терроризма в зоне ответственности ОДКБ, а также результаты работы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на парламентских и президентских выборах, проходивших в этом году в странах-участницах организации.


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