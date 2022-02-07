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Вице-спикер Сената принял участие в веб-диалоге Парламентcкой Ассамблеи ОБСЕ

7 Февраля 2022 10:40
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Вице-спикер Сената принял участие в веб-диалоге Парламентcкой Ассамблеи ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в Парламентском веб-диалоге на тему «Революция чистой энергии и её последствия для регионов ОБСЕ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Участники встречи обсудили вопросы, связанные с текущим состоянием дел в энергетике, последние технологические разработки и ожидаемые геополитические, социально-экономические и экологические последствия перехода на чистую энергию. Было подчеркнуто, что традиционная энергетика является основным источником выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление, в связи с чем необходима скоординированная позиция и взаимодействие стран и их парламентов в процессе вышеуказанного перехода.

В своем выступлении вице-президент ПА ОБСЕ – спецпредставитель в области Целей устойчивого развития Аскар Шакиров отметил, что Казахстан, несмотря на обилие традиционных энергетических ресурсов, в рамках реализации ЦУР активно следует мировым трендам «зеленого» развития. Президентом Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача сокращения парниковых выбросов в атмосферу на 15 % до 2030 года и достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Участники диалога также были ознакомлены с разработанной Доктриной достижения углеродной нейтральности, которая подразумевает сокращение выбросов в энергетическом секторе до 97% за счет энергоэффективности, электрификации и перехода на биотопливо и водород.

В контексте обсуждения актуальности научно-технического прогресса, как неотъемлемой части энергетического перехода и в целом ответа на современные вызовы, Вице-спикер отметил, что Глава нашего государства в своем выступлении 11 января в Парламенте объявил о приоритетности подготовки специалистов в технических направлениях, в связи с чем
в Казахстане планируется открытие филиалов, ведущих в этой области мировых вузов.

Было также подчеркнуто, что в процессе «зеленого роста» должен быть предусмотрен весь спектр социальных вопросов, включая обеспечение доступа к образованию и разработку мер социальной защиты.

В веб-диалоге принял участие член Общего комитета по экономическим вопросам ПА ОБСЕ сенатор Гумар Дюсембаев.

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#ОБСЕ   #Экология   #Сенат  
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