Вице-спикер Сената поднял вопрос о целесообразности иностранного образовательного опыта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената РК Бектас Бекназаров поднял вопрос о целесообразности внедрения иностранного опыта в отечественное образование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы только что рассмотрели вопрос о банкротстве и реабилитации, также сейчас мы рассматриваем вопрос сферы образования. И самое главное, здесь мы очень много говорили об иностранном опыте. А теперь скажите пожалуйста, кто дает гарантию, что иностранный опыт стопроцентно правильный? У каждого государства есть свои особенности, своя структура, свое законодательство, свой менталитет и требования. Каждое государство особенно. Например, граждане Шотландии носят юбки, если мы сейчас эту юбку как иностранный опыт наденем казаху, это будет правильно?», - задал почти риторический вопрос Бектас Бекназаров на заседании Сената и сам же на ответил.

«Это не будет правильно. Поэтому, пожалуйста, когда мы будем говорить об иностранном опыте, насколько оно отвечает и соответствует требованиям, интересам нашего государства, вот, на что мы должны уделять внимание», - добавил он.

Депутат привел примеры.

«Например, в Японии дети до 12 лет в школах обучаются только на японском языке, поэтому японский язык не теряет своей актуальности. А сейчас мы с детского сада обучаем детей иностранному языку, где остался казахский язык? Вот наш иностранный опыт. Поэтому, коллеги, когда мы все время говорим об иностранном опыте, мы должны учитывать, насколько он соответствует нашим интересам, интересам государства», - подчеркнул спикер.

Вице-спикер Сената также дал рекомендацию министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову делать упор на качество, а не на количество.

«Асхат Канатович, в сфере образования и науки, где вы являетесь руководителем, приоритет качества, а не количества реформ. Необходимо уделять особое внимание эффективности реформ, насколько эта реформа необходима, нет ли отрицательных моментов, какая польза и рациональность будет от этих реформ. На такие вопросы должны быть ответы. Прежде чем начать какую-либо реформу, нужно всесторонне ее изучить, провести необходимую реформу и обсудить в обществе. Сейчас мы знаем, какой результат дает реформа в нашем обществе, только после изучения всех обстоятельств должны быть вынесены решения. Для общества и подрастающего поколения такие вопросы нельзя решать в спешке», - заключил Б. Бекназаров.