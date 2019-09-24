Вице-спикер Парламента Чехии: Мы рассматриваем Казахстан в качестве ключевого политического партнера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности установления межпарламентского сотрудничества рассказал вице-спикер Палаты депутатов Чехии Войтех Филип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чехия рассматривает Казахстан в качестве ключевого политического и экономического партнера в Центральной Азии. Парламент Чехии стал одним из самых первых в странах ЕС, ратифицировавшим в октябре 2016 года соглашение о расширенном партнерстве, сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом», - сказал Войтех Филип, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в столице.

Говоря о важности установления межпарламентского сотрудничества, он также напомнил, что председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин в марте прошлого года посетил Чехию. Кроме того по сообщению Войтеха Филипа, в октябре этого года ожидается официальный визит в Казахстан Председателя палаты депутатов Парламента Чешской Республики ‎Радека Вондрачека.

«Механизмы межпарламентских контактов необходимы больше чем когда-либо, чтобы противостоять новым глобальным вызовам и угрозам, терроризму, экстремизму, ксенофобии. Многостороннее межпарламентское сотрудничество включает взаимное понимание между государством и народом, и создает благоприятные условия для диалога. В этой связи считаю, сегодня мы можем признать важность многостранового сотрудничества в целях создания благоприятных условий для глобального устойчивого развития международной и региональной стабильности», - считает В. Филип.