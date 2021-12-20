Вице-спикер Мажилиса прокомментировал необходимость введения цифрового тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК поделился мнением касательно необходимости введения цифрового тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно по-разному относиться к цифровизации финансового сектора, но нам от нее не уйти. Более того, Президент страны не так давно очень образно сказал, что нам от этого поезда не дай Бог опоздать. Это такое предупреждение серьезное. Потому что мир просто на полной скорости идет к третьему виду денежной единицы, которая в итоге объединит наличные, безналичные потоки», - сказал Павел Казанцев во время правительственного часа.

По его мнению, это критически важно.

«Да, очень трудно иногда в голове уложить, что это за цифровые дела в финансах, но тем не менее, цифровые деньги – это однозначно вопрос на повестке дня, и его надо решать. И самое главное, что благодаря блокчейну, для таких денег возможно отследить все операции, транзакции до целевого использования. Это критически важно, когда мы понимаем, что у нас очень серьезный сегмент теневого рынка, у нас присутствуют еще случаи, когда различные неправильные транзакции, коррупционные схемы происходят. Даже просто в бытовом смысле – мы не можем ввести, допустим, монетизацию услуг, потому что понимаем, что мы здесь имеем огромные риски, когда человек, получив деньгами положенное ему на лекарства или куда-то еще, на самом деле, а с цифровыми деньгами это можно отследить, что человек это потратил на лекарства, причем, на лекарства по его профилю», - отметил депутат.

«Мы разгружаем госсегмент, мы четко видим адресность, только нужно потом отнестись к тому, как поступать с ситуацией, когда человек не по адресу эти деньги направляет. Но мы видим это все на одном мониторе, автоматически анализируем. Это критически важно, это критически интересно. Эта технология позволит исключить коррупционные схемы, отмывание доходов, система налогообложения станет понятной и прозрачной. И для принятия такого решения, для его проработки, необходимо время, банковская система должна правильно сориентироваться», - заключил П. Казанцев.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК попросили Национальный банк РК объяснить отсрочку введения цифрового тенге.