Вице-президент «Toyota Tsusho Corporation» назначен Почетным консулом Казахстана

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Состоялась церемония назначения вице-президента компании «Toyota Tsusho Corporation» Хидеки Янасе Почетным консулом Казахстана в регионе Тюбу, в ходе которой Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев вручил консульский патент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Согласно подписанному в ходе мероприятия соглашения, Почетное консульство сконцентрирует свое внимание на укреплении двусторонних деловых контактов и развитии культурно-гуманитарных связей.

Головной офис «Toyota Tsusho Corporation» находится в городе Нагоя - административном центре региона Тюбу, который является передовым индустриальным хабом и производственной базой страны. Экономика региона, основанная на широком спектре отраслей промышленности, таких как автомобилестроение, машиностроение, металлообработка и электротехника составляет около 20% ВВП Японии.

В ходе церемонии Посол отметил, что в соответствии с подписанным соглашением был определен ряд конкретных мероприятий по активизации инвестиционного сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что деловые качества и опыт работы Х. Янасе позволят достойно выполнять функции Почетного консула РК.

В свою очередь, Почетный консул подтвердил намерение приложить усилия по налаживанию инвестиционного и технологического сотрудничества между Японией и Казахстаном с учетом потенциала региона.

В настоящее время в Японии действуют 3 почетных консульства Республики Казахстан в регионах Кюсю, Кансай и Тюбу.

Несмотря на влияние пандемии коронавируса, двусторонний товарооборот между двумя государствами в январе-июне т.г. составил 805 млн долл. США (на уровне 2019 года), при этом казахстанский экспорт достиг 550 млн долл. США, показав рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Toyota Tsusho Corporation» является глобальной компанией, основу деятельности которой составляют поставки продукции автомобилестроения и машиностроения, а также металлов, энергоресурсов, химии и электроники.