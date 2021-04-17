Вице-президент ФТК Юрий Польский подвел итоги первого дня в противостояния со сборной Аргентины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский подвел итоги первого игрового дня противостояния со сборной Аргентины в Кубке Билли Джин Кинг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«У нас было несколько вариантов развития событий. В одном из них мы предусматривали, что будет 1-1 после первого дня. Когда сегодня Юлия подарила нам победу, мы окрылились, думали, что гораздо все проще пойдет, но это Кубок Билли Джин Кинг, выступление за страну, и на этих соревнованиях многие игроки удивляют, даже те, кто достаточно низко стоят в рейтинге, они показывают зрелищные матчи, как сегодня продемонстрировала Лурдес. В сегодняшнем результате нет сенсации. Сейчас будем смотреть на Елену, как она восстановится, все-таки на солнце много времени провела, тяжело было, но она настроена выступать дальше. Командой соберёмся, обсудим с капитаном, кто более готов завтра сыграть и, исходя из этого, уже будем стратегию выстраивать», - отметил Юрий Польский.

Он также прокомментировал проигрыш Елены Рыбакиной.

«Во- первых, груз ответственности, дебют за сборную. Во-вторых, очень жаркая погода, долгий трехсетовый матч. В борьбе она выиграла во второй партии, аргентинка не хотела сдаваться, боролась за каждый мяч. В этом плане нужно отдать ей должное, она действительно заставила изрядно побегать нашу первую ракетку, ей было тяжело. Думаю, до завтра Елена восстановится, она профессионал», - сказал Юрий Польский.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина уступила на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со сборной Аргентины.

Во втором матче игрового дня Рыбакина сразилась с теннисисткой из Аргентины Марией Лурдес Карле. Казахстанская теннисистка проиграла аргентинке в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 0:6.

Напомним, ранее Юлия Путинцева принесла первое очко женской сборной Казахстану по теннису обыграв первую ракетку Аргентины Надю Подороско. Счет в противостоянии между сборными 1:1.