Вице-президент Федерации тенниса Казахстана избран членом совета директоров ATF
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский избран членом совета директоров Азиатской федерации тенниса (ATF). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТФ.
Казахстанец с большим количеством голосов среди 17 кандидатов прошел в совет. Таким образом, в предстоящие два года в руководящем органе Азиатской федерации тенниса будет представитель нашей страны.
«Накануне состоялось заседание ATF. Обсуждались результаты текущего года и планы по развитию тенниса в Азии на 2022 год. Были отмечены результаты азиатских спортсменов. Особо стоит отметить, что наши теннисисты неизменно занимают высокие места. В частности, в мужском рейтинге первой ракеткой Азии является Александр Бублик, в женском - Елена Рыбакина вторая, а Юлия Путинцева - третья. Кроме того, все отметили замечательное выступление Рыбакиной на Олимпиаде в Токио, где она боролась за медали и в итоге заняла четвертое место. Обсудили, что необходимо более активное сотрудничество в Азии в последующие годы»,- отметил Польский.
Напомним, что Азиатская федерация тенниса является некоммерческой организацией, связанной с Международной федерацией тенниса. Это континентальный орган национальных теннисных ассоциаций азиатских стран. Основными задачами ATF являются развитие и повышение стандарта качества азиатского тенниса.
- Сборная Кыргызстана по футболу обошла Казахстан в рейтинге ФИФА
- Депутаты: Где 78 футболистов, которых торжественно провожали на учебу в Бразилию
- Проигрыш казахстанских футболистов сборной Франции назвал позорным депутат
- Жанибек Алимханулы проведет самый большой бой в своей карьере
- Софья Берульцева будет бороться за «бронзу» чемпионата мира по каратэ
- Женская команда Казахстана по стрельбе из лука стала третьей на чемпионате Азии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана