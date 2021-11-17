Вице-президент Федерации тенниса Казахстана избран членом совета директоров ATF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский избран членом совета директоров Азиатской федерации тенниса (ATF). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанец с большим количеством голосов среди 17 кандидатов прошел в совет. Таким образом, в предстоящие два года в руководящем органе Азиатской федерации тенниса будет представитель нашей страны.

«Накануне состоялось заседание ATF. Обсуждались результаты текущего года и планы по развитию тенниса в Азии на 2022 год. Были отмечены результаты азиатских спортсменов. Особо стоит отметить, что наши теннисисты неизменно занимают высокие места. В частности, в мужском рейтинге первой ракеткой Азии является Александр Бублик, в женском - Елена Рыбакина вторая, а Юлия Путинцева - третья. Кроме того, все отметили замечательное выступление Рыбакиной на Олимпиаде в Токио, где она боролась за медали и в итоге заняла четвертое место. Обсудили, что необходимо более активное сотрудничество в Азии в последующие годы»,- отметил Польский.

Напомним, что Азиатская федерация тенниса является некоммерческой организацией, связанной с Международной федерацией тенниса. Это континентальный орган национальных теннисных ассоциаций азиатских стран. Основными задачами ATF являются развитие и повышение стандарта качества азиатского тенниса.



