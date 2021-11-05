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Вице-президент Еврокомиссии участвует в экономическом форуме «ЕС - ЦА» в Бишкеке

5 Ноября 2021 17:02
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Вице-президент Еврокомиссии участвует в экономическом форуме «ЕС - ЦА» в Бишкеке

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис прибыл с визитом в Кыргызскую Республику, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В аэропорту города Бишкека его встретили министр юстиции КР Аяз Баетов и первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев.

В. Домбровскис провел встречи с высшим руководством Кыргызстана, включая президента Садыра Жапарова и председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

В четверг В. Домбровскис принял участие в запуске двух инновационных программ сотрудничества на сумму более 10 миллионов евро: проекта по цифровизации на 2 миллиона евро, реализуемого Эстонией, Финляндией и Италией, а также проекта по верховенству права на 8,8 миллиона евро, осуществляемого совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Еще одним пунктом программы 4 ноября стало посещение контрольно-пропускного пункта на кыргызско-казахстанской границе, который получил поддержку в рамках Программы ЕС по управлению границами в Центральной Азии.

Сегодня исполнительный вице-президент В.Домбровскис представит Европейский Союз на первом очном Экономическом форуме «ЕС - Центральная Азия», который проходит в Бишкеке.

Форум предоставит возможность обменяться мнениями о приоритетных потребностях Центральной Азии в области устойчивого экономического развития. Тремя основными направлениями Форума станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.

На полях Форума Валдис Домбровскис также проведет двусторонние встречи с главами делегаций из стран Центральной Азии, включая Премьер-Министров Казахстана и Узбекистана, а также заместителей Премьер-Министров Таджикистана и Туркменистана.



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#Центральная Азия   #Экономика   #Евросоюз   #Кыргызстан   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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