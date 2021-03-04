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Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19

4 Марта 2021, 20:10
Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Ташкенте состоялась встреча делегации Республики Казахстан во главе с заместителем Премьер-Министра Ералы Тугжановым и заместителя Премьер-Министра Республики Узбекистан Бехзода Мусаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и Узбекистане, а также дальнейшие совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Стороны также выразили уверенность, что все решения, принятые в ходе встречи, придадут импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству и способствуют повышению благосостояния братских народов Казахстана и Узбекистана.

Е. Тугжанов подчеркнул, что пандемия COVID-19, охватившая весь мир, вновь продемонстрировала необходимость взаимодействия и взаимной поддержки двух стран. Б. Мусаев отметил высокий уровень оперативности руководства Казахстана в вопросах своевременного реагирования на эпидситуацию, обеспечения доступности ПЦР-тестирования и лекарственных средств для населения, строительства новых больниц. Заместитель Премьер-Министра Узбекистана особо подчеркнул успешность внедрения информационных технологий, которые способствуют противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Представители правительства Узбекистана выразили готовность активизировать партнерство в направлении здравоохранения в виде постоянного обмена информацией по текущей эпидемиологической ситуации. Далее вице-премьеры двух стран обсудили совместные проекты в области фармацевтической промышленности, среди которых - строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств на территории Казахстана и создание предприятий по производству фармацевтической продукции в Узбекистане.

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В условиях пандемии особенно актуальным является вопрос вакцинации. Казахстанская делегация рассказала о промежуточных итогах I и II фаз клинических испытаний инактивированной вакцины QazCovid-in. Результаты первого и второго этапов показали высокую эффективность. В настоящее время проводится третья фаза клинических испытаний, где принимает участие 3 тысячи человек.

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В продолжение встречи Е. Тугжанов выдвинул предложение о разработке и подписании Соглашения между министерствами здравоохранения двух стран. По словам вице-премьера, этот шаг даст новые возможности для развития области здравоохранения, в том числе цифровых технологий и интеллектуальных систем, медицинского образования и науки, фармации, государственно-частного партнерства и других сфер. В рамках двухдневного визита казахстанская делегация посетит ряд медицинских центров и фармацевтических предприятий, а также Ташкентскую медицинскую академию.

В свою очередь, Е. Тугжанов пригласил узбекских коллег посетить с ответным визитом Казахстан, чтобы ознакомиться с работой ведущих медицинских центров. Бехзод Мусаев поблагодарил за приглашение и выразил готовность продолжать дальнейший обмен опытом, знаниями и достижениями в области здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что сегодня с рабочим визитом Ташкент посетила казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым.

В рамках визита казахстанская делегация посетила Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр имени академика А. Вахидова.

Одной из целей визита Ералы Тугжанов назвал ознакомление с опытом расширения спектра нетрадиционной восточной медицины, развивающегося в Узбекистане. «Особенно для нас интересен созданный в Узбекистане большой кластер по восточной медицине. Мы бы хотели поработать в этом направлении», - отметил глава казахстанской делегации.


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