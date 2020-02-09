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вчера 20:56
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Вице-премьер встретился с казахстанцами на границе с Кыргызстаном: жители Кордая возвращаются в родные дома
КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с казахстанцами на границе с Кыргызстаном, передает МИА «Казинформ».
На пропускном пункте Аухатты вице-премьер обратился к казахстанцам и призвал их вернуться домой.
Он напомнил, что по поручению Президента РК в Кордайский район прибыла Правительственная комиссия, созданная с целью наведения порядка и безопасности в районе.
«С акимом области мы объехали ночью все пять населенных пунктов. Везде было спокойно. Никаких нарушений, конфликтов, тем более драки, не было. Так будет и дальше. Поэтому не беспокойтесь. Начиная со вчерашнего дня, мы обеспечили порядок и дальше будем обеспечивать. Все будет спокойно, как раньше было. Так и надо здесь жить. Никуда ездить не надо. Дети должны ходить в школу. Вы должны жить в мире, спокойствии, в своих домах и заниматься дальше своим хозяйством. Самое главное нам надо обеспечить то, что у вас было до этого. Вы же вместе общались, вы все родственники, близкие друг другу люди», - обратился к присутствующим Бердибек Сапарбаев.
Он подчеркнул, что провокаторы, организаторы конфликта в Кордае обязательно будут найдены и ответят согласно закону.
«Поэтому мы вас просим не идти ни на какие провокации. Все дома, которые были разрушены, бизнес-объекты восстановим, окажем этим семьям помощь», - отметил он, добавив, что в настоящее время совместно с местной властью специалисты оценивают ущерб. Затем будут выделяться денежные средства на его восстановление.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.
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