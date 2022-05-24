24 Мая 2022 11:50

Вице-премьер Роман Скляр не будет подавать в суд на активистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр не будет судиться с обвиняющими его в лоббировании интересов зарубежных компаний людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, у нас очень много людей, которые называют себя экспертами в той или иной сфере, но таковыми не являются ни в одной. Сегодня он эксперт в промышленности, завтра - в сельском хозяйстве. Разных демагогов я комментировать не собираюсь», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства, отвечая на вопросы журналистов по поводу обвинений от общественных деятелей.

«Если они считают, что можно хайповать на этой теме, пусть продолжают. Правительство занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение, и строительство и другие сферы. Если бы статья о клевете не была бы декриминализирована, я бы, конечно, подал в суд», - отметил он.

23 мая активисты собрали пресс-конференцию, на которой заявили о планах подать в суд на Правительство РК, если оно не отменит утилизационный сбор на аграрную технику.

В феврале текущего года активист Санжар Бокаев заявил о том, что «Р. Скляр постоянно лоббирует интересы зарубежных компаний, в том числе российской спец- и сельхозтехники».

Ранее сообщалось, что согласно приказу и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 г., ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года. В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года, АО «Жасыл даму» будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.