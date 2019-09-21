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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Вице-премьер РК встретился с медиками ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе посещения уникального Центра роботизированной хирургии в Усть-Каменогорске вице-премьер Бердибек Сапарбаев и вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров встретились с медицинскими работниками и обсудили задачи Правительства, поставленные в Послании Президента страны в сфере здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ».
Бердибек Сапарбаев отметил, что на сегодня в приоритете - разработка новой государственной программы развития системы здравоохранения и внедрение со следующего года обязательного социального медицинского страхования.
«Мы знаем, что акиматом ВКО уделяется большое внимание по повышению материально-технической базы клиник. Однако остается высокий уровень износа зданий. Мы планируем решить эту проблему. Министерством здравоохранения совместно с Министерством экономики будет проведена работа по повышению эффективности планирования бюджетных средств, выделяемых на данную сферу. Сейчас мы разработали и утвердили региональные планы развития инфраструктуры объектов здравоохранения до 2026 года, определены потребности в дальнейших инвестициях. В стране планируется построить 15 многопрофильных больниц на деньги из республиканского бюджета, 6 проектов уже находятся на стадии разработки. Но нельзя забывать и о государственно-частном партнерстве», – сказал Камалжа Надыров.
Большое внимание он уделил вопросу внедрения обязательного социального медицинского страхования. Минздравом внесены изменения и дополнения в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающие внедрение трехуровневой программы ОСМС с 1 января 2020 года.
Кроме того, перед министерством поставлена задача по улучшению социального сопровождения детей с диагнозом ДЦП. Уже начато проведение комплекса мер, включающих совершенствование нормативно-правовой базы в области реабилитации, утверждении тарифов по оказанию услуг. С акиматами регионов проводится работа по внесению изменений в региональные перспективные планы с учетом создания малых и средних центров реабилитации на принципах «шаговой» доступности.
Вице-министр здравоохранения дал положительную оценку одному из взрослых реабилитационных центров ВКО, а также подчеркнул необходимость усиления работы по детской реабилитации.
Бердибек Сапарбаев отметил хорошее материально-техническое оснащение больниц Восточного Казахстана, заметив, что такую работу нужно провести во всех областях. Однако, по его мнению, квалификация врачей все еще отстает от уровня оснащённости. Поэтому особое внимание нужно уделить обучению медицинских работников за рубежом. Также на сегодня в стране не хватает около 5 тысячи врачей, в особенности по узким специальностям, поэтому со следующего года для выпускников медицинских вузов страны предусмотрена обязательная отработка.
В завершение вице-премьер и вице-министр здравоохранения посетили строящуюся детскую городскую больницу на 200 коек в Усть-Каменогорске, которая выведет педиатрию ВКО на новый уровень, поскольку там будут открыты отделения детской нейро- и кардиохирургии, офтальмологии и реабилитации, что позволит перейти на четвертый уровень оказания медицинской помощи. Ожидается, что уже в этом году больница будет введена в эксплуатацию.
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