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Вице-премьер РК назвал главную версию падения самолета Bek Air

10 Января 2020 15:18
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Вице-премьер РК назвал главную версию падения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основной версией падения самолета компании «Bek Air» в Алматы является обледенение воздушного судна. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.

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На брифинге в СЦК, озвучивая предварительные результаты работы комиссии, он заявил, что не исключает вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

«Основной версией случившейся авиакатастрофы является версия обледенения воздушного судна», - сказал Роман Скляр.

Комиссией всего выдвигалось несколько версий причин произошедшего. Но по итогам предварительной работы, комиссией установлено, что самолет не полностью был обработан специальной жидкостью, которую используют в холодную погоду.

«Комиссия отмечает, что работы по обработке данного воздушного судна продивообледенительной жидкостью были выполнены частично. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора. Противообледенительной жидкостью тип-1 крылья самолета не обрабатывались», - добавил Роман Скляр.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Правительство РК, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Серик Сабеков

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