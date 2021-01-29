Вице-премьер поручил МИОР учитывать в работе общественное мнение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов озвучил поручение для Министерства информации и общественного развития касательно работы с общественностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть приоритетные направления на 2021 год. Безусловно, эти направления будут главной составляющей деятельности министерства. Во-первых, Главой государства поставлена конкретная задача по дальнейшей реализации концепции «слышащего государства», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии МИОР.

По его словам, важным шагом в этом направлении является разработка закона об общественном контроле.

«По этому вопросу сегодня ведется тщательная работа. Для министерства я бы хотел обозначить, что они сегодня должны тщательно отработать с общественностью и учитывать все мнения, которые сегодня высказываются в этом направлении. Это серьезнейший проект, над которым, я думаю, мы вместе с вами будем работать, особенно с депутатским корпусом. По ряду вопросов уже идут обсуждения, поэтому я прошу министерство обратить на это особое внимание», - заключил Е. Тугжанов.



