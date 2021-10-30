РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:32, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вице-премьер ознакомился с работой Центра крови, где будет располагаться основной хаб по хранению и распределению вакцины «Pfizer»

    None
    None
    КАРАГАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в рамках рабочей поездки по поручению Премьер-Министра, вице-премьер Ералы Тугжанов провел совещание с активом Карагандинской области по вопросам эпидемиологической ситуации и реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Заместитель Премьер-Министра отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, с августа т.г. заболеваемость COVID-19 снизилась в 8 раз. На совещании аким области Женис Касымбек доложил о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

    Ералы Тугжанов поручил местным властям усилить работу по охвату вакцинации населения, а также обеспечить соблюдение карантинных мер в школах для недопущения роста заболеваемости среди несовершеннолетних.

    Также вице-премьер ознакомился с работой Центра крови, где будет располагаться основной хаб по хранению и распределению вакцины «Pfizer».

    На сегодня в рамках спонсорской помощи компания «Арселор Миттал Темиртау» закупила для области 97 морозильных установок на общую сумму 180 млн тг. Холодильники поддерживают требуемую температуру от -70 до -90 градусов для хранения и транспортировки вакцины «Pfizer».

    «Карагандинская область, одна из первых регионов в стране, благодаря финансовой поддержке компании «Арселор Миттал Темиртау» обеспечена холодильным оборудованием. Каждый город и районный центр области будет полностью обеспечен морозильниками для хранения вакцины «Pfizer». Соблюдение «холодовой» цепи — это основное требование по данной вакцине. Выражаем благодарность «Арселор Миттал Темиртау» за оперативную поставку необходимого холодильного оборудования», — отметил заместитель Премьер-Министра.

    Также Е. Тугжанов посетил Онкологический центр, где ведется строительство пристройки операционного блока. Кроме того, на территории объекта в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство позитронно-эмиссионного центра и пристройки с линейным ускорителем True Beam для диагностики и лечения онкобольных.

    Кроме того, делегация посетила образовательные объекты — строящуюся школу на 600 мест и отремонтированную школу, которая была построена еще в 30-х годах прошлого века. Данные объекты реализуются в рамках программы «Дорожная карта занятости».

    В завершении визита заместитель Премьер-Министра дал руководству области ряд конкретных поручений по улучшению качества жизни населения.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!