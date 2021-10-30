КАРАГАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в рамках рабочей поездки по поручению Премьер-Министра, вице-премьер Ералы Тугжанов провел совещание с активом Карагандинской области по вопросам эпидемиологической ситуации и реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

Заместитель Премьер-Министра отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, с августа т.г. заболеваемость COVID-19 снизилась в 8 раз. На совещании аким области Женис Касымбек доложил о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ералы Тугжанов поручил местным властям усилить работу по охвату вакцинации населения, а также обеспечить соблюдение карантинных мер в школах для недопущения роста заболеваемости среди несовершеннолетних.

Также вице-премьер ознакомился с работой Центра крови, где будет располагаться основной хаб по хранению и распределению вакцины «Pfizer».

На сегодня в рамках спонсорской помощи компания «Арселор Миттал Темиртау» закупила для области 97 морозильных установок на общую сумму 180 млн тг. Холодильники поддерживают требуемую температуру от -70 до -90 градусов для хранения и транспортировки вакцины «Pfizer».

«Карагандинская область, одна из первых регионов в стране, благодаря финансовой поддержке компании «Арселор Миттал Темиртау» обеспечена холодильным оборудованием. Каждый город и районный центр области будет полностью обеспечен морозильниками для хранения вакцины «Pfizer». Соблюдение «холодовой» цепи — это основное требование по данной вакцине. Выражаем благодарность «Арселор Миттал Темиртау» за оперативную поставку необходимого холодильного оборудования», — отметил заместитель Премьер-Министра.

Также Е. Тугжанов посетил Онкологический центр, где ведется строительство пристройки операционного блока. Кроме того, на территории объекта в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство позитронно-эмиссионного центра и пристройки с линейным ускорителем True Beam для диагностики и лечения онкобольных.

Кроме того, делегация посетила образовательные объекты — строящуюся школу на 600 мест и отремонтированную школу, которая была построена еще в 30-х годах прошлого века. Данные объекты реализуются в рамках программы «Дорожная карта занятости».

В завершении визита заместитель Премьер-Министра дал руководству области ряд конкретных поручений по улучшению качества жизни населения.