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Вице-премьер Испании заболела коронавирусом

Автор:  
Раушан Конырбаева
26 Марта 2020, 11:31
Вице-премьер Испании заболела коронавирусом

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – В среду испанское правительство заявило, что вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Во вторник Кальво сдавала тест на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат, но врачи заявили, что он не окончательный. Повторный тест на коронавирус оказался положительным.

По сообщению правительства Испании, 63-летняя Кармен Кальво чувствует себя хорошо и получает всю необходимую медицинскую помощь.


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