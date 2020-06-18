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Вице-премьер Ералы Тугжанов ушел на самоизоляцию с бессимптомной формой коронавируса
18 Июня 2020 16:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова диагностирован коронавирус в бессимптомной форме. Об этом вице-премьер сообщил в своем Facebook, передает МИА «Казинформ».
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«Уважаемые казахстанцы! Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию.
Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми!» - написал Е. Тугжанов.
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