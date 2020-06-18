Вице-премьер Ералы Тугжанов ушел на самоизоляцию с бессимптомной формой коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова диагностирован коронавирус в бессимптомной форме. Об этом вице-премьер сообщил в своем Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы! Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию.

Как не старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Желаю всем быть здоровыми!» - написал Е. Тугжанов.