Вице-премьер – бизнесу: При выявлении фактов спекуляции будут применены жесткие санкции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дополнительном выделении средств регионам для закупа продуктов рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет осуществлена бесперебойная поставка товаров и продуктов первой необходимости. В стране продуктовых запасов, лекарственных средств имеется в достаточном количестве. Правительством, акиматами регионов будет выделено более 32 млрд тенге», - сообщил Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.

«Из них из республиканского бюджета 14,8 млрд тенге, остальное - регионами по обеспечению продовольственной безопасности и пополнению стабилизационных фондов», - добавил он.

Зампремьера также предупредил бизнес о недопустимости роста цен на продукты.

«Мы не допустим необоснованного роста цен, особенно на продукты первой необходимости населению. Соответствующими госорганами будут проводиться жесткий мониторинг изменения цен. А при выявлении фактов спекуляции будут применены самые жесткие санкции», - заключил Е. Тугжанов.