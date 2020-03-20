Вице-премьер – бизнесу: При выявлении фактов спекуляции будут применены жесткие санкции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дополнительном выделении средств регионам для закупа продуктов рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Будет осуществлена бесперебойная поставка товаров и продуктов первой необходимости. В стране продуктовых запасов, лекарственных средств имеется в достаточном количестве. Правительством, акиматами регионов будет выделено более 32 млрд тенге», - сообщил Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.
«Из них из республиканского бюджета 14,8 млрд тенге, остальное - регионами по обеспечению продовольственной безопасности и пополнению стабилизационных фондов», - добавил он.
Зампремьера также предупредил бизнес о недопустимости роста цен на продукты.
«Мы не допустим необоснованного роста цен, особенно на продукты первой необходимости населению. Соответствующими госорганами будут проводиться жесткий мониторинг изменения цен. А при выявлении фактов спекуляции будут применены самые жесткие санкции», - заключил Е. Тугжанов.
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