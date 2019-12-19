Вице-премьер Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Мангистауской области.

В ходе рабочей поездки группа посетила спортивный комплекс «Мангистау Арена» и встретилась с юными спортсменами этого комплекса. В настоящее время молодые люди занимаются несколькими видами спорта. «Будущее за здоровым поколением, поэтому такие спортивные комплексы нужно строить не только в областных центрах, но и в сельских местностях», - сказал Бердибек Сапарбаев. Стоит отметить, что в спортивном комплексе площадью 9333 кв. м есть возможность заниматься различными видами спорта, такими как волейбол, казахская борьба, тяжелая атлетика, мини-футбол.





Далее правительственная рабочая группа встретилась с жителями города Актау. Во встрече также приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, вице-министры образования и науки Шолпан Каринова, здравоохранения Лязат Актаева, культуры и спорта Елдос Рамазанов, информации и общественного развития Данияр Есин, а также председатель федерации профсоюзов Ералы Тугжанов.





В своем выступлении вице-премьер проинформировал жителей о ходе реализации поручений Главы государства по повышению благосостояния граждан, развитию сфер образования, здравоохранения, социальной защиты. Бердибек Сапарбаев призвал актаусцев активнее использовать меры государственной поддержки, в том числе в рамках программы «Енбек».

«Наша общая задача – работать вместе и решать злободневные вопросы, которые делают жизнь людей комфортнее, повышать уровень жизни и обеспечивать занятость наших граждан. Если нет специальности – можно получить профессию по программе «Енбек», обучиться основам бизнеса, взять безвозмездный грант или льготный микрокредит», - сказал вице-премьер.





Также на встрече обсуждался законопроект «О статусе педагогов». Новый закон будет включать в себя повышение заработной платы учителей, снижение нагрузки, устранение нехватки кадров и поддержку одаренных детей. Был затронут вопрос о сокращении количества аварийных и трехсменных школ, сокращении числа университетов и колледжей, которые выпускают невостребованных специалистов, а также улучшения качества образования в сельских местностях.





После выступления вице-премьера встреча продолжилась в свободном формате, актаусцы смогли озвучить волнующие их проблемные вопросы. Жителями города были подняты вопросы образования, медицины, озеленения улиц и решения жилищных проблем. На все озвученные вопросы были даны ответы и разъяснения.



