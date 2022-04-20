Вице-премьер Бахыт Султанов возглавил совет директоров Фонда «Даму»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов избран председателем совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», передает МИА «Казинформ».

«АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его совета директоров от 14 апреля 2022 года Султанов Б.Т. избран председателем совета директоров фонда. С учетом внесенного изменения совет директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А.», - говорится в сообщении KASE.