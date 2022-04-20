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    11:57, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Вице-премьер Бахыт Султанов возглавил совет директоров Фонда «Даму»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов избран председателем совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», передает МИА «Казинформ».

    «АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его совета директоров от 14 апреля 2022 года Султанов Б.Т. избран председателем совета директоров фонда. С учетом внесенного изменения совет директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А.», - говорится в сообщении KASE.


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    Назначения Бахыт Султанов
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