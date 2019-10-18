Вице-министры ответят на вопросы по цифровизации на форуме в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министры Казахстана по цифровизации соберутся на одной площадке на форуме Digital Bridge, который пройдет 24-25 октября 2019 года в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на международный технопарк Astana Hub.

Ожидается, что вице-министр здравоохранения - Олжас Абишев, вице-министр образования и науки - Рустем Бигари, вице-министр труда и социальной защиты населения - Нариман Мукушев, вице-министр финансов Руслан Енсебаев, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Аблай Оспанов обсудят цифровую трансформацию Казахстана.

Сессия состоится в стенах международного технопарка IT- стартапов Astana Hub и будет называться - 5 CDO Open Talks. CDO или Chief Digital Officer - это менеджер, отвечающий за цифровую трансформацию.

90 минут сессии будут посвящены обсуждению как успешной практики сотрудничества с рынком, так и сложностям, которые стоят перед государством сегодня. Планируется, что вице-министры совместно с IT-сообществом обсудят успешные кейсы сотрудничества государственных органов с IT-рынком в реализации цифровых проектов, в чем сложности реализации текущих проектов государственной программы «Цифровой Казахстан», и как IT-рынок может помочь государству.

Как сообщают организаторы Форума, участники смогут задать любые вопросы вице-министрам, поделиться идеями о том, как с помощью цифровых решений улучшить жизнь граждан.

Напомним, что 24-25 октября в Нур-Султане пройдет международный технологический форум Digital Bridge — площадка для обмена идеями в сферах IT, медиа и культуры.

В рамках форума планируется проведение нескольких сессий, среди которых — Next Tech Entrepreneur Forum, Digital Qazaqstan Forum, QazTech Forum, Astana Hub Battle и Astana Hub Awards.