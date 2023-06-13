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    19:48, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова освободили от должности

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Миннацэкономики подтвердили информацию о том, что находящегося под следствием чиновника Ильяса Усерова сняли с должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ильяс Усеров был назначен вице-министром нацэкономики Казахстана в марте прошлого года.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк». В разные годы трудился в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Министерстве экономического развития и торговли РК, в акимате Алматы.

    С мая 2019 года до последнего назначения являлся заместителем акима Алматы.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с коррупцией Борьба с преступностью Другие государственные органы Коррупция Миннацэкономики
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