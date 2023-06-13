Вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова освободили от должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Миннацэкономики подтвердили информацию о том, что находящегося под следствием чиновника Ильяса Усерова сняли с должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ильяс Усеров был назначен вице-министром нацэкономики Казахстана в марте прошлого года.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк». В разные годы трудился в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Министерстве экономического развития и торговли РК, в акимате Алматы.

С мая 2019 года до последнего назначения являлся заместителем акима Алматы.