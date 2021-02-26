Вице-министра культуры и спорта Мусайбекова подозревают в лоббировании интересов в сфере букмекерской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали задержание вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится досудебное расследование в отношении вице-министра культуры и спорта. Он подозревается в получении взятки от учредителя юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство», - сказал следователь по особо важным делам Агентства Данияр Бигайдаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Было отмечено, что с санкции суда взяткополучатель и взяткодатель заключены под стражу.

«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавил Данияр Бигайдаров.