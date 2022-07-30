Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Вице-министр здравоохранения РК ознакомился с работой столичной поликлиники
30 Июля 2022 16:24

Вице-министр здравоохранения РК ознакомился с работой столичной поликлиники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник в целях ознакомления с работой службы первичной медико-санитарной помощи посетил городскую поликлинику №9 г. Нур-Султан, которая обслуживает более 100,3 тыс. человек, из которых более 36 тыс. дети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В поликлинике работает 501 медицинский работник, первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 62 врачебных участка.

Вице-министр ознакомился с работой отделения профилактики, акушерско-гинекологической помощи, кабинетов здорового ребенка, социальных работников, центра амбулаторной хирургии, а также врачей общей практики поликлиники и по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на сегодняшний день количество пациентов с короновирусной инфекцией составляет 375 человек, из них находящиеся в стационарах г. Нур-Султан – 13, под амбулаторным наблюдением – 360 человек или 97% от общего количества.

На встрече вице-министра здравоохранения с коллективом поликлиники были обсуждены основные вопросы оказания и организации первичной медико-санитарной помощи.

Вице-министр рекомендовал главному врачу поликлиники С. Смагуловой усилить контроль в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также структурному подразделению по организации медицинской помощи обсудить вопросы финансирования и развития амбулаторной хирургии с НАО «Фонд социального страхования» на рабочей площадке Министерства здравоохранения РК.



Фото: пресс-служба Министерства здравохранения РК



Новости по теме
Проведено более 100 операций по пересадке органов за полгода в РК
Движение двух автобусных маршрутов изменилось в столице из-за ремонта дорог
Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
Читайте также
Два пассажирских автобуса столкнулись в Уральске
Аким Павлодарской области призвал отойти от практики отписок и формализма
Гран-при Чемпионата мира в США выиграл театр танца из СКО
Движение на пересечении двух проспектов временно перекроют в Алматы
Более 170 человек утонули в Казахстане с начала года
Несколько десятков жилых домов подтопило после ливня в Кокшетау
Школьники РК завоевали 2 бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике
Проведено более 100 операций по пересадке органов за полгода в РК
Популярное
1 Центральную больницу «заминировали» в Алматы
2 Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге
3 Из-за сильного дождя затопило рынок и улицы Степногорска
4 Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест
5 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив