Вице-министр здравоохранения навестил пострадавших в авиакатастрофе под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров по поручению министра объехал стационары в городе Алматы, в которых лежат пострадавшие после крушения самолёта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья сообщили, что он навестил больных и встретился с врачами, чтобы узнать о состоянии пациентов, а также о том, какая помощь понадобится дополнительно для лечения и реабилитации пострадавших.





Первым объектом стал центр детской неотложной помощи, куда доставлены 9 детей с политравмами. На сегодня 7 детей находятся в тяжелом, стабильном состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести. Двум детям в связи с переломами нижних конечностей успешно проведены операции.

Второй объект - городская клиническая больница №4, где находятся 18 пострадавших. В настоящее время в крайне тяжелом нестабильном состоянии находятся 8 пациентов, 10 пациентов - в состоянии средней степени тяжести.

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 6 пациентов, из них 1 после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Состояние 5 пациентов оценивается стабильно тяжелое.

В центральную городскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов, из них 3 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у четверых состояние средней степени тяжести, они находятся в стационаре.

В больницу скорой неотложной помощи доставлено 14 взрослых с политравмами, из них 2 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у 12 пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести.













Для лечения всех пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций.

В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алматы и Нур-Султана.





По поручению министра из города Нур-Султана направлены для оказания помощи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург из НИИ травматологии, научного центра нейрохирургии, а также городской больницы №1 города Нур-Султан.

Всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь.

Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают весь необходимый объем медицинской помощи. Они полностью обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами.

В завершение вице-министр поблагодарил медиков за проводимую работу по спасению пострадавших.

Состояние всех детей ранее прокомментировал также главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» Абай Кусаинов.

Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет «Fokker-100» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании «Bek Air» приостановили по всем направлениям.