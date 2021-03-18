Вице-министр труда и соцзащиты населения РК встретился с родителями детей с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе ряда столичных общественных организаций была организована встреча вице-министра труда и соцзащиты населения РК Ерлана Аукенова с матерями детей с инвалидностью. В мероприятии также приняли участие депутаты Парламента РК Берик Абдыгалиулы и Елнур Бейсенбаев. О МИА «Казинформ» со ссылкой на

Матери детей с инвалидностью озвучили ряд проблем и предложений. В частности, женщин волновал вопрос рассмотрения возможности выплаты пособия по утере кормильца вместе с пособием по уходу за ребенком с инвалидностью.

Решение данного вопроса уже отражено в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

«Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью. При введении данной нормы две тысячи детей наравне с пособием по инвалидности смогут получать пособие по случаю потери кормильца. Сейчас предоставляется только один вид пособия по выбору», – отметил Ерлан Аукенов.

Также был затронут вопрос о реабилитации детей в специализированных центрах. В Казахстане в сфере соцзащиты населения функционирует 40 реабилитационных центров, в том числе 12 новых, которые были открыты в 2020 году по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК. До 2025 года МТСЗН запланировано увеличить их количество в 2 раза.

Следует отметить, что людям с особыми потребностями в Казахстане оказываются различные меры соцподдержки. В частности, выплачивается ежемесячное пособие гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежемесячное пособие по уходу за инвалидом I группы с детства. Имеется возможность получения 55 видов технических средств реабилитации (67 с учетом разновидностей), предоставляются услуги индивидуальных помощников, санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на городском общественном транспорте и инватакси. Лицам с инвалидностью (I, II групп) предоставляются единовременные денежные выплаты, услуги зубопротезирования, соцпомощь на приобретение твердого топлива и т.д.