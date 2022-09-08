Вице-министр торговли протестировала доставку из Японии в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова рассказала о своем опыте заказа товаров из дальнего зарубежья. Она призналась, что время от времени тестирует доставку в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заказываю из Японии, Азии, Америки, Европы, и вижу, что все обходит Казахстан. Недавно из Японии заказывала тестовую посылку: приезжает в Гонконг, Гонконг – Германия, Германия – Нур-Султан. И долго», - сообщила она, выступая на форуме электронной коммерции в Нур-Султане.

По ее мнению, физическая покупка должна по времени приравняться к онлайн-покупке, то есть доставка товаров должна производиться день в день. Поэтому в ведомстве предлагают развивать эту часть цепочки. Сейчас в тестовые пилотные проекты приглашаются такие крупные компании, как DHL, FedЕx, Alibaba, для открытия фулфилмент хабов и бондовых складов, где хранилось бы большое количество товаров. В дальнейшем эти склады могли бы использоваться не только для доставки товаров по Казахстану, но и в соседние страны.

«К счастью, у нас служба доставки – это отдельная индустрия. Например, Glovo. Ребята работают, зарабатывают, это очень хорошо. Но почему она развивается только в городах? Почему бы не сделать это доступным и ввести специальность услуги доставки по Казахстану, а также за рамки нашей страны, по Центральной Азии. Наша задача – поднять уровень этой специальности, дать возможность нашим гражданам зарабатывать. Что для этого нужно? Нужно создавать инфраструктуру», - добавила вице-министр.





Фото: viisasraha.fi











