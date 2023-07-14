Вице-министр по ЧС Марат Кульдиков освобожден от должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Кульдиков Марат Мухаметкалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

Ранее вице-министр по ЧС Марат Кульдиков написал заявление по собственному желанию об освобождении от занимаемой должности. Информацию тогда подтвердили в профильном ведомстве.

Напомним, что во время пожаров в области Абай Глава государства прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба.

«…Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

На должность вице-министра по ЧС Марат Кульдиков был назначен в октябре 2020 года.